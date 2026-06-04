Миланский «Интер» согласовал трансфер вратаря Ивана Проведеля из «Лацио» за 2–3 млн евро, информирует авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио.

Иван Проведель globallookpress.com

По данным источника, стороны улаживают последние детали сделки, и она будет закрыта на следующей неделе.

Портал Transfermarkt оценивает Проведеля в 3 млн евро, а его контракт действует до 2027 года. В этом сезоне он провёл 29 матчей и пропустил в них 30 голов, 12 раз отстояв на ноль.

Голкипер имеет русские корни по материнской линии и приглашался в сборную России в 2023 году, но ответил отказом на вызов.