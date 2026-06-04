Миланский «Интер» согласовал трансфер вратаря Ивана Проведеля из «Лацио» за 2–3 млн евро, информирует авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио.

Иван Проведель
Иван Проведель globallookpress.com

По данным источника, стороны улаживают последние детали сделки, и она будет закрыта на следующей неделе.

Портал Transfermarkt оценивает Проведеля в 3 млн евро, а его контракт действует до 2027 года. В этом сезоне он провёл 29 матчей и пропустил в них 30 голов, 12 раз отстояв на ноль.

Голкипер имеет русские корни по материнской линии и приглашался в сборную России в 2023 году, но ответил отказом на вызов.