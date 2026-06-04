Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался об итогах прошлого сезона для команды.

Павел Пивоваров globallookpress.com

«Сезон действительно начался провально. Было ясно, что "Динамо" свои цели не выполняет. Тренерский штаб Валерия Карпина покинул команду, произошло назначение Ролана Гусева. Хочется поблагодарить Ролана за ту работу, которую он проделал. По сути, ему пришлось с колес начинать работу, собирать штаб. И в целом период работы Гусева можно назвать достойным. Однако основные задачи команда выполнить не смогла, хотя играла ярко. Обыграли будущего победителя Кубка "Спартак" — 5:2. Другому суперфиналисту, "Краснодару", уступили лишь по пенальти, показав, что можем с ними играть. Собственно, в следующей встрече уже в РПЛ это доказали. Сезон неудачный. Будем двигаться дальше. Сейчас приедет Сандро Шварц. На мой взгляд, у нас сильная команда с большим потенциалом.

Назначение Карпина? Очевидно, с учетом всех результатов, что это было ошибкой и неправильным решением», — приводит слова Пивоварова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Динамо» завершило сезон РПЛ только на седьмой строчке в турнирной таблице. Новым тренером команды в следующем сезоне будет немец Сандро Шварц.