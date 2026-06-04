Тренерский штаб сборной Мексики назвал окончательную заявку на чемпионат мира 2026 года из 26 футболистов.
В их числе есть два представителя российской Премьер‑лиги: защитник «Локомотива» Сесар Монтес и полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес.
Мексика сыграет в группе А с ЮАР, Южной Кореей и Чехией.
Вратари: Рауль Ранхель («Гвадалахара»), Карлос Асеведо («Сантос Лагуна»), Гильермо Очоа (АЕЛ, Кипр).
Защитники: Исраэль Рейес («Клуб Америка»), Хорхе Санчес (ПАОК, Греция), Сесар Монтес («Локомотив», Россия), Эдсон Альварес («Фенербахче», Турция), Йохан Васкес («Дженоа», Италия), Хесус Гальярдо («Толука»), Матео Чавес («АЗ Алкмаар», Нидерланды).
Полузащитники: Альваро Фидальго («Бетис», Испания), Брайан Гутьеррес («Гвадалахара»), Орбелин Пинеда (АЕК, Греция), Эрик Лира («Крус Асуль»), Луис Ромо («Гвадалахара»), Обед Варгас («Атлетико», Испания), Хильберто Мора («Тихуана»), Луис Чавес («Динамо», Россия).
Нападающие: Роберто Альварадо («Гвадалахара»), Сесар Уэрта («Андерлехт», Бельгия), Гильермо Мартинес («Пумас»), Армандо Гонсалес («Гвадалахара»), Сантьяго Хименес («Милан», Италия), Рауль Хименес («Фулхэм», Англия), Хулиан Киньонес («Аль-Кадсия», Саудовская Аравия), Алексис Вега («Толука»).