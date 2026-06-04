Мексика сыграет в группе А с ЮАР, Южной Кореей и Чехией.

В их числе есть два представителя российской Премьер‑лиги: защитник «Локомотива» Сесар Монтес и полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес.

Тренерский штаб сборной Мексики назвал окончательную заявку на чемпионат мира 2026 года из 26 футболистов.

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