Немецкий специалист Марко Розе стал наставником «Борнмута», информирует клубная пресс-служба.

Марко Розе globallookpress.com

Детали личного контракта тренера не разглашаются. На этом посту он сменил Андони Ираолу, который перебрался в «Ливерпуль».

«Тренер, завоевавший множество трофеев, воспитавший молодых талантов и работавший с некоторыми из крупнейших европейских клубов, переходит в "Борнмут". Розе известен своим энергичным стилем, атакующим футболом и умением развивать молодых игроков. Он сделал впечатляющую карьеру в Австрии и Германии, тренируя клубы Бундеслиги, Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы», — говорится на официальном сайте «Борнмута».

Напомним, что «Борнмут» финишировал на шестом месте в турнирной таблице АПЛ по итогам прошлого сезона.