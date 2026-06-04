Легендарный французский нападающий Тьерри Анри не поскупился на слова восхищения в адрес мюнхенской «Баварии» за чёткую модель управления клубом.

Тьерри Анри globallookpress.com

«Я всегда восхищался "Баварией" за управление клубом. Бывшие игроки, такие как Франк Рибери, Вилли Саньоль и Биксант Лизаразю, очень высоко отзывались о ней, клубе, болельщиках и менталитете — в общем, обо всём.

Если посмотреть на игроков, которых они подписывают, то дело не всегда в громких именах. Они приглашают футболистов, которые соответствуют их идентичности. Именно поэтому это работает. Они говорят себе: „Это может быть отличный игрок, но не для "Баварии". Или: „Этот тренер хорош, но не подходит для нашего клуба“. Они остаются верны своей философии, и я восхищаюсь этим», — сказал Анри в интервью Sports Illustrated Germany.

В этом сезоне мюнхенский клуб снова выиграл Бундеслигу и дошёл до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграл будущему победителю «ПСЖ».