4 июня в 22:10 по мск сборная Франции в Нанте на «Божуар» примет команду Кот-д'Ивуара.

Обе команды успешно квалифицировались на чемпионат мира и теперь проводят подготовку к старту турнира. Франция накануне имеет 4 победы подряд. В марте коллектив Дидье Дешама выиграл у Бразилии и Колумбии в рамках товарищеских поединков.

Кот-д'Ивуар, выиграв группу в отборе на мундиаль, дошел до 1/4 финала Кубка Африканских наций, а после выиграл у Южной Кореи и Шотландии в товарищеских спаррингах.

В своей истории сборные встречались трижды. Французы имеют две победы, в активе ивуарийцев побед нет. Франция сейчас — номер один в списке ФИФА. Подтвердит ли она этот статус?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.41.

Коэффициенты букмекеров: 1.25 — победа Франции, 6.60 — ничья, 11.50 — победа Кот-д'Ивуара.

Прогноз ИИ: победу одержит сборная Франции со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Франция — Кот-д'Ивуар смотрите на LiveCup.Run.