Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко отреагировал на информацию о возможном уходе хавбека Эдуарда Сперцяна из команды.

Эдуард Сперцян globallookpress.com

«Эдик — уже сформировавшийся игрок. Другое дело, как сам футболист и его близкие видят момент ухода. Может, в Саудовской Аравии Сперцяну предложат хороший контракт. Он уже устал от чемпионата России и хочет попробовать себя на другом уровне.

Если появится хороший вариант с европейским клубом, то Сперцян не откажется. Он уже перерос РПЛ, достаточно поиграл за сборную Армении и стал чемпионом с "Краснодаром". Человек хочет прогрессировать и поменять обстановку», — цитирует Деменко « Чемпионат ».

Ранее была информация, что к армянскому полузащитнику есть интерес со стороны саудовского «Аль-Ахли». Стороны ведут переговоры о трансфере.