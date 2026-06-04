Генеральный директор «Манчестер Юнайтед» Омар Беррада высказался о ближайших целях команды.

Майкл Каррик — главный тренер «Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

«Чемпионство? В идеале — в ближайшем сезоне, если нет — через год. Думаю, мы в хорошем положении. В этом сезоне мы добились действительно хорошего прогресса на поле и будем и дальше развивать этот успех.

Мы будем продолжать инвестировать в различные сферы деятельности клуба. Есть и другие цели за пределами поля, которых мы также хотели бы достичь. Одна из них — обеспечить финансовую устойчивость и внедрить коммерческие инновации», — приводит слова Беррады Sky Sports.

Напомним, что в прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» финишировал на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. По окончании сезона Майкл Каррик стал полноценным тренером команды.