Нападающий «Ювентуса» из Турина, Душан Влахович, покинет клуб как свободный агент.

Душан Влахович
Душан Влахович globallookpress.com

По информации инсайдера Николо Скиры, сербский футболист отказался продлить контракт с командой.  Текущее соглашение с Влаховичем истекает 30 июня этого года.

Влахович перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» в январе 2022 года.  По сообщениям СМИ, сумма трансфера составила 85,4 миллиона евро.  За завершившийся сезон 26-летний футболист забил десять голов и отдал две результативные передачи в 23 матчах Серии А и Лиги чемпионов УЕФА.