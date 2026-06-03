Влахович перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» в январе 2022 года. По сообщениям СМИ, сумма трансфера составила 85,4 миллиона евро. За завершившийся сезон 26-летний футболист забил десять голов и отдал две результативные передачи в 23 матчах Серии А и Лиги чемпионов УЕФА.

По информации инсайдера Николо Скиры , сербский футболист отказался продлить контракт с командой. Текущее соглашение с Влаховичем истекает 30 июня этого года.

Нападающий «Ювентуса» из Турина, Душан Влахович , покинет клуб как свободный агент.

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