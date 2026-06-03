После кадровых изменений в воронежском «Факеле» неясна судьба главного тренера Олега Василенко, который может покинуть свой пост, сообщает издание «Евро‑Футбол. Ру».

Олег Василенко сайт ФНЛ

Напомним, что на днях команду покинули генеральный директор Роман Асхабадзе, спортивный директор Кирилл Котов и старший селекционер Александр Самедов.

Именно Василенко приглашал в «Факел» Асхабадзе и имеет с ним хорошие отношения. Вероятно, новый менеджмент, который окажется в воронежском клубе, сделает ставку на другого специалиста.

52‑летний Василенко возглавил «Факел» в октябре 2025 года и помог команде вернуться напрямую в РПЛ, заняв второе место в Первой лиге.