Экс-президент «Торпедо» Александр Тукманов высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли».

Эдуард Сперцян globallookpress.com

«Все зависит от того, какие цели он преследует. Если он преследует цель просто хорошо заработать, то это одно. Если он хочет всё‑таки ещё поиграть, и он сам не наигрался, то надо рассматривать предложения, которые могут поступить из европейских клубов. Он парень молодой ещё: в Саудовской Аравии ещё успеет поиграть. Если Сперцян будет заметен в Европе, хотя бы на том уровне, что сейчас, поехать на Ближний Восток будет никогда не поздно. Надо дождаться предложения из Европы. Двери перед ним открыты. Как футболист он себя ещё не исчерпал — пусть пробует силы в Европе», — цитирует Тукманова «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что ближневосточный клуб рассматривает в качестве усиления команды капитана «быков».

«Аль-Ахли» на данный момент является действующим победителем Лиги чемпионов АФК.