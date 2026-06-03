Экс-наставник «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал свое увольнение из клуба.

Заур Тедеев globallookpress.com

«Я поблагодарил каждого футболиста — они герои, превзошли себя в тех условиях. Потом мы зашли в тренерскую, я пожал руку руководителю, поблагодарил. И подумал, что надо скорее уехать, чтобы тренерский штаб сам принимал решения. По телефону говорил: могу озвучить свое мнение, но хочу, чтобы вы все сделали сами. И мы были схожи во мнении — например, кого ставить в ворота. Слава богу, что все так случилось.

Это был правильный ход. Потому что в итоге команда сохранила место в РПЛ. Я не разозлился. Уже через несколько часов после матча вспоминал хорошие моменты — их было много. Мы с футболистами продолжаем общаться», — цитирует Тедеева «СЭ».

После увольнения Тедеева «Акрон» в стыковых матчах одолел «Ротор» (2:0; 0:1) и сохранил прописку в элитном дивизионе.