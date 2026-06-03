Форвард сборной России Иван Сергеев сообщил о серьёзном настрое команды на ближайший товарищеский матч с Буркина‑Фасо.

Иван Сергеев globallookpress.com

«Каждый день — теория. Нам тренерский штаб показывает, как будет играть соперник, во что будет играть, как мы будем действовать. Поэтому интересно, что соперники не повторяются, а каждый раз новая сборная. Будет очень интересно сыграть с африканскими командами: вот Египет, сейчас Буркина‑Фасо.

Настрой будет только на победу, потому что мы сами понимаем, что уступили в Египте. Плюс сейчас будем играть две домашние игры, первая из них — в Волгограде. Поэтому настрой боевой. Мы много смотрим, много теории проводим, а потом уже на тренировках отрабатываем то, что будем делать на футбольном поле в матче с Буркина‑Фасо», — сказал Сергеев в эфире «Матч ТВ».

Встреча состоится 5 июня в Волгограде в 20:00 (мск). В прошлом матче Россия уступила Египту (0:1).