Полузащитник Исмаэль Сайбари может перейти в «Баварию», покинув ПСВ.

Исмаэль Сайбари globallookpress.com

Ранее сообщалось, что полузащитник достиг устной договоренности с мюнхенским клубом по условиям контракта и уже встретился с главным тренером Венсаном Компани. По информации от Foot Mercato, переговоры близки к завершению.

Ожидается, что Сайбари подпишет соглашение до 2030 года. Медицинский осмотр, вероятно, пройдет в США, куда игрок отправится в составе сборной Марокко на чемпионат мира.

В текущем сезоне Исмаэль сыграл 27 матчей в чемпионате Нидерландов и забил 15 голов.