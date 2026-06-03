Сборная Польши в Варшаве примет сборную Нигерии в рамках товарищеского матча, который состоится 3 июня в 21:45 мск.

Польша не сыграет на чемпионате мира, так как отдала путевку Швеции. Поляки проиграли 2:3 в рамках плей-офф. Накануне встречи хозяева провели матч с Украиной, который они проиграли со счетом 0:2.

Нигерия также пропустит мундиаль. В плей-офф гости не смогли пройти сборную ДР Конго, уступив ей в серии пенальти. При этом команда добыла бронзу на минувшем Кубке африканских наций. В мае у нигерийцев были победы над Зимбабве (2:0) и Ямайкой (3:0).

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.97.

Коэффициенты букмекеров: 2.08 — победа Польши, 3.30 — ничья, 3.50 — победа Нигерии.

ИИ предсказал победу Польши со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Польша — Нигерия смотрите на LiveCup.Run.