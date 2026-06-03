Капитан сборной Аргентины Лионель Месси начал подготовку к ЧМ-2026 по индивидуальной программе. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины.

Лионель Месси globallookpress.com

Первое занятие национальной команды на американской земле состоялось 1 июня в Канзасе. При этом опытный форвард тренировался отдельно от общей группы, продолжая восстановительные мероприятия.

В аргентинской федерации отметили, что футболисты, которые испытывали физические проблемы или восстанавливались после повреждений, демонстрируют хороший прогресс и постепенно возвращаются к оптимальным кондициям.

Напомним, в конце мая Месси досрочно покинул поле в матче MLS между «Интер Майами» и «Филадельфией Юнион», завершившемся победой его команды со счётом 6:4. Позже медицинский штаб клуба диагностировал у нападающего мышечную перегрузку задней поверхности левого бедра.

Мировое первенство стартует 11 июня в США, Канаде и Мексике. По итогам жеребьёвки действующие чемпионы мира из Аргентины сыграют на групповом этапе против сборных Алжира, Австрии и Иордании.