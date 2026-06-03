Чемпион нынешнего сезона в Серии А «Интер» намерен усилить центр обороны капитаном «Ромы» Джанлукой Манчини, информирует Sky Sport Italia.

Джанлука Манчини globallookpress.com

Нынешнее соглашение 30‑летнего футболиста с бергамасками действует до 2027 года, но Манчини хотел бы его продлить, но на других условиях, чем предлагает клуб.

«Интер» хочет воспользоваться такой ситуацией и сделать защитнику предложение о трансфере с большим окладом.

Помимо Манчини, нерадзурри также следят за Умаром Соле из «Удинезе». На их приобретении настаивает наставник клуба Кристиан Киву.

В этом сезоне Манчини сыграл 36 матчей в чемпионате Италии, забил 4 мяча и сделал 2 ассиста.