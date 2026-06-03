Полузащитник «Баварии» и сборной Германии, Ленарт Карль, назвал аргентинского нападающего «Интер Майами», Лионеля Месси, своим примером для подражания.

Лионель Месси globallookpress.com

«На моем левом щитке есть изображение Месси. Он был моим примером для подражания с тех пор, как я начал играть в футбол — он левоногий, невысокий и творит невероятные вещи с мячом. То, что он рядом со мной, даёт мне пищу для размышлений. Это лишь стимул упорно трудиться, чтобы заявить о себе на самом высоком уровне», — приводит слова Карла сайт «Баварии».

В прошлом сезоне 18-летний игрок провел 38 матчей, забив девять голов и отдав восемь результативных передач во всех турнирах.