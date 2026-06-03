Полузащитник «Баварии» и сборной Германии, Ленарт Карль, назвал аргентинского нападающего «Интер Майами», Лионеля Месси, своим примером для подражания.
«На моем левом щитке есть изображение Месси. Он был моим примером для подражания с тех пор, как я начал играть в футбол — он левоногий, невысокий и творит невероятные вещи с мячом. То, что он рядом со мной, даёт мне пищу для размышлений. Это лишь стимул упорно трудиться, чтобы заявить о себе на самом высоком уровне», — приводит слова Карла сайт «Баварии».
В прошлом сезоне 18-летний игрок провел 38 матчей, забив девять голов и отдав восемь результативных передач во всех турнирах.