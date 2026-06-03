Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте заявил, что Ламин Ямаль может быть готов к первому матчу на чемпионате мира.

Ламин Ямаль globallookpress.com

«Мы уверены, что Ламин будет готов к 15-му числу. Если так пойдет и дальше, он, возможно, будет готов, но это не гарантирует, что он сыграет. Будем оценивать ситуацию по мере ее развития», — сказал де ла Фуэнте Marca.

Ранее сообщалось, что вингер «Барселоны» может пропустить первые игры турнира из-за травмы, полученной во время исполнения пенальти в матче Ла Лиги против «Сельты» 22 апреля (1:0).