Следующий матч датчане сыграют 7 июня против Украины, ДР Конго 9 числа встретится с чилийцами.

За 90 минут ни одна из команд не смогла отметиться забитыми мячами.

Сборные ДР Конго и Дании сыграли вничью в товарищеской встрече — 0:0.

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