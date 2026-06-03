Сборные ДР Конго и Дании сыграли вничью в товарищеской встрече — 0:0.
За 90 минут ни одна из команд не смогла отметиться забитыми мячами.
Результат матча
ДР КонгоКиншаса0:0ДанияКопенгаген
ДР Конго: Лионель Мпаси-Нзау, Жедеон Калулу (Аарон Ван-Биссака 87'), Шансель Мбемба, Аксель Туанзебе, Стив Капюади, Эдо Кайембе (Жорис Кайембе 55'), Артур Масуаку (Ноа Садики 55'), Самуэль Мутуссами, Йоан Висса (Натанаэль Мбюкю 87'), Седрик Бакамбу (Симон Банза 70'), Ngal'ayel Mukau (Шарль Пикель 70')
Дания: Филип Йоргенсен, Патрик Доргу (Уильям Осула 46'), Йоаким Мехле, Оливер Провстгор (Lucas Hogsberg 81'), Андреас Кристенсен (Виктор Фрохольдт 57'), Расмус Кристенсен, Кристиан Эриксен (Альберт Грёнбек 74'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Йоаким Андерсен 57'), Матиас Йенсен, Расмус Хёйлунн (Каспер Хёг 74'), Адам Дагим
Жёлтая карточка: Йоаким Мехле 42' (Дания)
Следующий матч датчане сыграют 7 июня против Украины, ДР Конго 9 числа встретится с чилийцами.