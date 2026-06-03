«Шальке» из Гельзенкирхена близок к заключению нового контракта с основным голкипером Лорисом Кариусом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Лорис Кариус globallookpress.com

Источник не сообщает длительность нового контракта, но известно, что после выхода в Бундеслигу зарплата 32‑летнего вратаря будет увеличена.

Кариус пополнил ряды «Шальке» в январе 2025 года. В завершившемся сезоне сыграл 31 матч, пропустил 28 голов и 13 раз отстоял на ноль.

«Шальке» смог наконец вернуться в элиту немецкого футбола, выиграв Вторую Бундеслигу с 70 очками.