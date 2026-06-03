УЕФА отстранил азербайджанский футбольный клуб «Туран Товуз» от участия в еврокубках на сезон 2026/2027.
Клуб, возглавляемый бывшим главным тренером казанского «Рубина» Курбаном Бердыевым, был дисквалифицирован из-за подозрений в организации договорных матчей.
Решение основано на расследовании, которое в 2019 году привело к дисквалификации семи игроков «Турана». Ассоциация футбольных федераций Азербайджана тогда признала их виновными в участии в договорных матчах.
Представители клуба выразили намерение обжаловать решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде (CAS).