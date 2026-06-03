Решение основано на расследовании, которое в 2019 году привело к дисквалификации семи игроков «Турана». Ассоциация футбольных федераций Азербайджана тогда признала их виновными в участии в договорных матчах.

Клуб, возглавляемый бывшим главным тренером казанского «Рубина» Курбаном Бердыевым , был дисквалифицирован из-за подозрений в организации договорных матчей.

УЕФА отстранил азербайджанский футбольный клуб «Туран Товуз» от участия в еврокубках на сезон 2026/2027.

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