Портал Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, обновил свои данные по английской Премьер-лиге после завершения сезона 2025/2026.

Эли Жуниор Крупи
Эли Жуниор Крупи globallookpress.com

Лидером стал вингер «Борнмута» Эли Жуниор Крупи, который смог прибавить 30 миллионов евро к своей стоимости, вторым идет новичок «Манчестер Сити» Райан Шерки и его напарник по клубу Нико О'Райли.

Топ-10 самых подорожавших футболистов АПЛ — 2025/2026:

1.  Эли Крупи («Борнмут») — € 70 млн (+ € 30 млн).
2.  Райан Шерки («Манчестер Сити») — € 90 млн (+ € 25 млн).
3.  Нико О’Райли («Манчестер Сити») — € 70 млн (+ € 20 млн).
4.  Кобби Мейну («Манчестер Юнайтед») — € 70 млн (+ € 20 млн).
5.  Райан («Борнмут») — € 60 млн (+ € 20 млн).
6.  Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест») — € 75 млн (+ € 15 млн).
7.  Игор Тиаго («Брентфорд») — € 65 млн (+ € 15 млн).
8.  Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити») — € 50 млн (+ € 15 млн).
9.  Матеуш Фернандеш («Вест Хэм») — € 50 млн (+ € 15 млн).
10.  Уильям Осула («Ньюкасл») — € 28 млн (+ € 13 млн).