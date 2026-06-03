Лидером стал вингер «Борнмута» Эли Жуниор Крупи , который смог прибавить 30 миллионов евро к своей стоимости, вторым идет новичок «Манчестер Сити» Райан Шерки и его напарник по клубу Нико О'Райли .

Портал Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, обновил свои данные по английской Премьер-лиге после завершения сезона 2025/2026.

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