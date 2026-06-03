Портал Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, обновил свои данные по английской Премьер-лиге после завершения сезона 2025/2026.
Лидером стал вингер «Борнмута» Эли Жуниор Крупи, который смог прибавить 30 миллионов евро к своей стоимости, вторым идет новичок «Манчестер Сити» Райан Шерки и его напарник по клубу Нико О'Райли.
Топ-10 самых подорожавших футболистов АПЛ — 2025/2026:
1. Эли Крупи («Борнмут») — € 70 млн (+ € 30 млн).
2. Райан Шерки («Манчестер Сити») — € 90 млн (+ € 25 млн).
3. Нико О’Райли («Манчестер Сити») — € 70 млн (+ € 20 млн).
4. Кобби Мейну («Манчестер Юнайтед») — € 70 млн (+ € 20 млн).
5. Райан («Борнмут») — € 60 млн (+ € 20 млн).
6. Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест») — € 75 млн (+ € 15 млн).
7. Игор Тиаго («Брентфорд») — € 65 млн (+ € 15 млн).
8. Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити») — € 50 млн (+ € 15 млн).
9. Матеуш Фернандеш («Вест Хэм») — € 50 млн (+ € 15 млн).
10. Уильям Осула («Ньюкасл») — € 28 млн (+ € 13 млн).