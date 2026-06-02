Туринский «Ювентус» продолжает вести диалог о продлении контракта со своим ведущим нападающим Душаном Влаховичем.

По данным авторитетного издания Sky Sport Italia, туринцы проведут заключительную встречу с сербом, контракт которого истекает 30 июня. Но в клубе не особо уверены в успешности таких переговоров.

Также «Ювентус» параллельно активизировал контакты с окружением форварда «ПСЖ» Рандалем Коло‑Муани, который вернулся из аренды в «Тоттенхэме».

В этом сезоне в Серии А Влахович из‑за травмы сыграл всего 19 матчей, забил 7 голов и сделал одну результативную передачу.