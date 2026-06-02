Хавбек «Спартака» Наиль Умяров отреагировал на то, что им интересуются испанские клубы.

«Обо мне пишут в контексте интереса из Испании? У меня и так мотивации хватает. Я слышал такие новости. Но больше сказать нечего. Когда какое-то предложение будет, тогда будем обсуждать со "Спартаком".

Яркие медиа в Сызрани пишут обо мне? Часто пишут там слова поддержки. Интересно! Они поднимают активность. И достаточно хорошо делают это», — сказал Умяров «СЭ».

Ранее стало известно, что Умяровым интересуется «Севилья».