Хавбек «Спартака» Наиль Умяров отреагировал на то, что им интересуются испанские клубы.

«Обо мне пишут в контексте интереса из Испании?  У меня и так мотивации хватает.  Я слышал такие новости.  Но больше сказать нечего.  Когда какое-то предложение будет, тогда будем обсуждать со "Спартаком".

Яркие медиа в Сызрани пишут обо мне?  Часто пишут там слова поддержки.  Интересно!  Они поднимают активность.  И достаточно хорошо делают это», — сказал Умяров «СЭ».

Ранее стало известно, что Умяровым интересуется «Севилья».