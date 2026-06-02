Как сообщает «СЭ», сразу четыре футболиста сборной России занимались отдельно от команды на утренней тренировке 2 июня на базе в Новогорске.

Игорь Дивеев globallookpress.com

Это голкипер Станислав Агкацев, защитники Игорь Дивеев, Даниил Денисов и полузащитник Артём Карпукас.

При этом нападающий Константин Тюкавин восстановился после повреждения и сейчас занимается без ограничений.

Последний матч команда Валерия Карпина сыграла в гостях с Египтом и проиграла со счётом 0:1. Следующий матч Россия сыграет с Буркина‑Фасо в Волгограде, а 9 июня сразится с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.