Нигерийский нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен может уже этим летом вернуться в чемпионат Италии, где ранее он успешно выступал за «Наполи».

По информации Football Italia, интерес к 27-летнему форварду проявляют сразу несколько топ-клубов. В числе претендентов называются туринский «Ювентус», римская «Рома», а также лондонский «Челси». Сам футболист пока не принял окончательного решения относительно своего будущего и рассматривает различные варианты продолжения карьеры.

В прошедшем сезоне нигериец провёл 22 матча в чемпионате Турции, забив 15 голов и отдав 5 результативных передач.

Ранее в карьере Осимхен выступал за «Наполи», «Лилль», «Шарлеруа» и «Вольфсбург».