Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер подверг резкой критике игру «Арсенала» в финале Лиги чемпионов против «ПСЖ».

По мнению эксперта, лондонская команда продемонстрировала чрезмерно осторожный и пассивный футбол, практически не пытаясь навязать сопернику свою игру. Каррагер признался, что ожидал увидеть от «канониров» больше смелости и желания атаковать.

«Возможно, это было самое слабое выступление в финале Лиги чемпионов, которое я когда-либо видел. Я всё ждал, когда "Арсенал" проявит хоть немного амбиций. Если честно, все 120 минут они играли как "Хетафе" — их план заключался в том, чтобы выжить, а затем надеяться, что Давид Райя принесёт победу в серии пенальти», — заявил Каррагер Yahoo Sports.

Напомним, финал завершился ничьей 1:1 по итогам основного и дополнительного времени. В серии пенальти сильнее оказался «ПСЖ».