Центральный полузащитник «Вест Хэма» Матеус Фернандеш пользуется большим спросом на трансферном рынке, сообщает издание The Times.

Сейчас борьбу за 21‑летнего португальца ведут «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Вылетевшие в Чемпионшип «молотобойцы» готовы отпустить одного из своих ведущих футболистов, но за сумму не менее 80 млн фунтов, чтобы соблюсти правила фейр‑плей.

«Вест Хэм» подписал Фернандеша в 2025 году у «Саутгемптона» за 38 млн фунтов и должен будет отдать ему 15 % от суммы последующей перепродажи.

В этом сезоне хавбек сыграл в АПЛ 36 матчей, забил 3 мяча и отметился 4 ассистами.