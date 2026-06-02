Московский ЦСКА объявил о подписании нового контракта со своей легендой и капитаном Игорем Акинфеевым.

Он будет теперь действовать до конца сезона-2026/2027.

«Уже более 35 лет наш 35-й номер отдаёт себя красно-синим цветам.

Маленький Игорь пришёл на первую тренировку в ЦСКА в 4 года, а сейчас за плечами Игоря Владимировича 929 матчей в карьере, 382 из которых — "сухие", шесть побед в чемпионате страны, восемь Кубков России, восемь Суперкубков страны, Кубок УЕФА, а также бронза на чемпионате Европы в составе сборной России.

Игорь Акинфеев — самый преданный футболист в истории мирового футбола, а этот сезон станет для него 24-м во взрослом футболе.

Желаем нашему капитану новых побед вместе с ПФК ЦСКА!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Всего за ЦСКА 40-летний Акинфеев сыграл 818 матчей и 327 раз оставил в них свои ворота в неприкосновенности.