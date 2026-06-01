Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли покинул свой пост. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

«Клуб хотел бы поблагодарить Себастьена Поконьоли и его команду за их полную преданность "Монако" и пожелать им всего наилучшего в будущем», — говорится в заявлении клуба.

Поконьоли занимал этот пост с октября 2025 года. Под его руководством команда финишировала только на седьмой строчке в турнирной таблице. В следующем сезоне «Монако» будет выступать в Лиге конференций.

Напомним, что в составе «Монако» выступает россиянин Александр Головин.