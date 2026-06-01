Главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу высказался о будущем российских футболистов команды Магомеда Оздоева и Федора Чалова.

«Я доверяю Оздоеву и Чалову. Оба — высококлассные футболисты. Что касается Магомеда, то последние три года он демонстрирует очень высокий уровень игры, является важным игроком и одним из лидеров команды.

Федор также обладает огромным потенциалом и отличными качествами нападающего. К сожалению, он все еще адаптируется к греческому футболу, поскольку греческий чемпионат очень требователен.

Что касается их будущего, это вопрос, который должен решить клуб. Лично я очень уважаю и Федора, и Магомеда и рассчитываю на них», — приводит слова Луческу Sport24.

Напомним, что Оздоев уже летом может стать свободным агентом, а вот у Чалова контракт еще на один год.