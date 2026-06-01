Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о назначении Дмитрия Игдисамова главным тренером ЦСКА.

Александр Мостовой globallookpress.com

«Такой клуб, как ЦСКА должен всё-таки назначать заслуженных специалистов. Нельзя приглашать кого попало: мы уже видели примеры, когда такие эксперименты заканчивались ничем хорошим.

Назначили — назначили. Потом посмотрим, как дальше выйдет. Всё равно решают те люди, которые к этому имеют отношение», — приводит слова Мостового «Советский спорт».

Стало известно, что ЦСКА подписал контракт с Игдисамовым на два года с опцией автоматического продления соглашения еще на 2 сезона.