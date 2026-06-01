Тренерский штаб сборной Мексики определился с окончательной заявкой на ЧМ-2026.
В список вошли сразу два представителя РПЛ — защитник «Локомотива» Сесар Монтес и полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес.
Также в составе мексиканской команды оказался опытный голкипер Гильермо Очоа, который продолжает карьеру в греческом АЕЛе. Для вратаря предстоящий мундиаль может стать очередным крупным международным турниром в богатой карьере.
Состав сборной Мексики на чемпионат мира-2026:
Вратари: Рауль Ранхель («Гвадалахара»), Карлос Асеведо («Сантос Лагуна»), Гильермо Очоа (АЕЛ).
Защитники: Исраэль Рейес («Америка»), Хорхе Санчес (ПАОК), Сесар Монтес («Локомотив»), Эдсон Альварес («Фенербахче»), Хоан Васкес («Дженоа»), Хесус Гальярдо («Толука»), Матео Чавес (АЗ).
Полузащитники: Альваро Фидальго («Бетис»), Брайан Гутьеррес («Гвадалахара»), Орбелин Пинеда (АЕК), Эрик Лира («Крус Асуль»), Луис Ромо («Гвадалахара»), Обед Варгас («Атлетико»), Хильберто Мора («Тихуана»), Луис Чавес («Динамо» Москва).
Нападающие: Роберто Альварадо («Гвадалахара»), Сесар Уэрта («Андерлехт»), Гильермо Мартинес («УНАМ Пумас»), Армандо Гонсалес («Гвадалахара»), Сантьяго Хименес («Милан»), Рауль Хименес («Фулхэм»), Хулиан Киньонес («Аль-Кадисия»), Эрнесто Вега («Толука»).