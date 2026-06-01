Защитник Ибраима Конате попрощался с «Ливерпулем», опубликовав сообщение в соцсетях.

«Дорогой "Ливерпуль". Пять лет назад я приехал сюда молодым игроком с большими мечтами. Сегодня я ухожу с воспоминаниями, которые останутся со мной на всю жизнь. Представлять этот клуб было честью. Мы пережили невероятные моменты вместе... Взлеты и падения, трофеи, испытания, дружбу на всю жизнь и душераздирающие мгновения, которые останутся с нами навсегда, и ни одно из них не было более болезненным, чем потеря нашего брата Диогу Жоты.

Потеря моего отца в этом году стала одним из самых трудных периодов в моей жизни, но даже в трудные времена моя преданность этому клубу никогда не менялась. В самые тяжелые моменты я отдавал все ради этой эмблемы.

Моим товарищам по команде, тренерам, персоналу и всем, кто работает за кулисами, спасибо за то, что помогали мне расти каждый день. И болельщикам... спасибо за вашу любовь, вашу энергию и вашу невероятную поддержку. "Энфилд" — действительно особенное место, и играть перед вами было тем, что я никогда не воспринимал как должное.

Я глубоко опечален тем, что у меня не было возможности попрощаться со всеми вами в последнем матче. В тот момент я не знал, что это был мой последний раз, когда я надевал эту футболку перед вами.

От всего сердца спасибо вам за все. Я люблю вас всех и буду носить "Ливерпуль" с собой, куда бы я ни отправился. Это непростое прощание, но пришло время для нового вызова и новой главы.

Увидимся скоро. You'll Never Walk Alone», — написал игрок.

Напомним, Конате выступал за мерсисайдский клуб с 2021 года.