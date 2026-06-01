Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал победу команды в Кубке России по итогам прошлого сезона.

Специалист отметил, что путь команды в турнире получился непростым, но в целом успешным. По его словам, игроки «Спартака» сумели преодолеть сложные отрезки и демонстрировали качественный футбол, который в итоге привёл к трофею.

«В самом главном матче, в финале, мы сыграли очень хорошо. Это был по-настоящему зрелый футбол. Итог серии пенальти справедлив. "Спартак" полностью заслужил эту победу», — заявил тренер пресс-службе красно-белых.

Напомним, в суперфинале Кубка России «Спартак» в серии пенальти обыграл «Краснодар» и завоевал трофей.