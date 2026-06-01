В СМИ появилась информация о финансовых условиях возможного назначения испанского специалиста Андони Ираолы главным тренером «Ливерпуля».

Андони Ираола globallookpress.com

По данным ESPN, 43-летний тренер находится в шаге от того, чтобы возглавить мерсисайдский клуб. В случае подписания контракта его зарплата в «Ливерпуле» составит около 11,5 миллиона евро в год. При этом официального объявления о назначении на данный момент не последовало.

Ранее сообщалось, что по итогам неудачного сезона с поста главного тренера «Ливерпуля» был освобождён Арне Слот. Под руководством нидерландского специалиста команда заняла пятое место в турнирной таблице АПЛ.