Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол прокомментировал появившиеся в прессе слухи о возможном уходе из клуба.

Йошко Гвардиол globallookpress.com

По информации ряда источников, футболист якобы может рассмотреть смену команды, однако сам игрок опроверг подобные разговоры и заявил, что чувствует себя комфортно в нынешнем клубе.

«Чувствую себя счастливым в нынешнем клубе», — приводит слова защитника Barça Universal.

В прошедшем сезоне хорват провёл 25 матчей во всех турнирах, отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года.

Ранее в услугах Гвардиола была заинтересована «Барселона».