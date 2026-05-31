Полузащитник ПСЖ Витинья поделился эмоциями после победы в финальном матче Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:1, 4:3 по пен.).

«Я думаю, что это наверное был самый важный матч сезона, и каждый из нас был готов к нему. Закончить сезон таким образом — это максимальная мечта, второй год подряд. Я очень горд, каждый из нас гордится, Париж гордится, наши семьи гордятся.

Сегодня мы можем сказать, что мы лучшие в Европе. Мы получаем удовольствие, играя друг с другом. Мы все скромные, и это заставляет тебя хотеть большего. Но мы хотим просто праздновать вместе с парижанами», — приводит слова Витиньи сайт УЕФА.

Ранее сообщалось о том, что португальский полузащитник признан лучшим футболистом финала Лиги чемпионов.