Тренерский штаб сборной Уругвая во главе с Марсело Бьелсой объявил имена 26 футболистов, которые вошли в официальную заявку для участия в чемпионате мира.
Вратари: Фернандо Муслера («Эстудиантес» Ла-Плата), Серхио Рочет («Интернасьонал»), Сантьяго Меле («Монтеррей»).
Защитники: Гильермо Варела («Фламенго»), Рональд Араухо («Барселона»), Хосе Мария Хименес («Атлетико» Мадрид), Сантьяго Буэно («Вулверхэмптон»), Себастьян Касерес («Америка»), Матиас Оливера («Наполи»), Хоакин Пикерес («Палмейрас»), Матиас Винья («Ривер Плейт»).
Полузащитники: Мануэль Угарте («Манчестер Юнайтед»), Эмилиано Мартинес («Палмейрас»), Родриго Бентанкур («Тоттенхэм»), Федерико Вальверде («Реал» Мадрид), Агустин Каноббио («Флуминенсе»), Хуан Санабрия («Атлетико Сан Луис»), Джорджиан Де Арраскаэта («Фламенго»), Николас де ла Крус («Фламенго»), Родриго Саласар («Брага»), Факундо Пельистри («Панатинаикос»), Максимилиано Араухо («Спортинг»), Бриан Родригес («Америка»).
Нападающие: Федерико Виньяс («Овьедо»), Родриго Агирре («Америка»), Дарвин Нуньес («Аль-Хиляль»).
Соперниками уругвайцев в группе Н будут Испания, Саудовская Аравия и Кабо-Верде.