Экс-наставник сборной России Юрий Семин прокомментировал победу «ПСЖ» над «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов. Встреча состоялась 30 марта в Будапеште.

Юрий Семин globallookpress.com

«Финал Лиги чемпионов прошел на высочайшем уровне. Играли лучшие звезды мирового футбола. Матч был сложный для обеих команд. Мы не увидели много атак и голов, как в первом полуфинальном матче между "Баварией" и "ПСЖ", потому что много внимания удивлялось обороне. А серия пенальти — это лотерея. У "Арсенала" не забил лучший игрок команды Габриэль.

Победа "ПСЖ" — заслуженная. Парижане были сильнее всех в каждом матче этого турнира и завоевали главный трофей Европы во второй раз подряд», — сказал Семин «СЭ».