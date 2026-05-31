Полузащитник «Манчестер Сити» Родри может перейти в мадридский «Реал», который продолжает проявлять интерес к испанскому футболисту.

По информации COPE, полученной от окружения 29-летнего хавбека, его представители вели предварительные переговоры о возможном трансфере с Энрике Рикельме, который рассматривается как кандидат на пост президента «Реала».

На данный момент никаких официальных договоренностей между сторонами не достигнуто, и переговоры пока не начались. Однако ситуация может измениться после 7 июня, когда пройдут выборы президента мадридского клуба.

Рикельме, единственный соперник Флорентино Переса, заявлял о своем намерении подписать одного из лучших игроков в случае победы. СМИ считают, что Родри является одним из главных кандидатов на такой трансфер.