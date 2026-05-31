«Барселона» разработала стратегию, чтобы убедить «Манчестер Юнайтед» продать нападающего Маркуса Рашфорда по более низкой цене.

Англичанин выступал за каталонский клуб на правах аренды в сезоне 2025/2026. Об этом сообщает издание TEAMtalk. Согласно источнику, «Барселона» планирует затягивать переговоры о покупке Рашфорда в течение всего летнего трансферного окна, надеясь, что «красные дьяволы» согласятся на более выгодные условия.

Клуб планирует вернуться к обсуждению сделки в конце трансферного окна после получения уведомления от Ла Лиги о снятии финансовых ограничений. «Барселона» готова предложить «Манчестер Юнайтед» около 15 миллионов евро, тогда как «красные дьяволы» требуют 30 миллионов.