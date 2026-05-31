Хавбек «Арсенала» Деклан Райс подвел итоги прошедшего сезона для лондонского клуба.

Ранее «канониры» потерпели поражение в финале Лиги чемпионов, уступив «ПСЖ» в серии пенальти.

«Горжусь этой командой. Горжусь этими игроками. Невероятный сезон закончился самым жестоким образом, но это не повлияет на нас. Мы вернёмся.

А сейчас пришло время насладиться парадом вместе с теми, кто сделал этот сезон возможным. Наши болельщики были просто невероятны, и мы с нетерпением ждём возможности отпраздновать это вместе с вами позже. Вы все этого заслуживаете», — написал Райс в соцсетях.

Райс в минувшем сезоне сыграл 55 матчей, забил пять мячей и сделал 11 результативных передач.

«Арсенал» стал чемпионом Англии-2025/26, выиграв золотые медали впервые за 22 года.