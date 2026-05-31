В товарищеском матче сборная Украины на выезде переиграла команду Польши со счетом 2:0.
Открыл счет в этой игре Роман Яремчук на 34-й минуте, а удвоил преимущество украинцев Андрей Ярмоленко на 44-й минуте. Двумя ассистами отметился Виктор Цыганков.
Результат матча
ПольшаВаршава0:2УкраинаКиев
0:1 Роман Яремчук 34' 0:2 Андрей Ярмоленко 44'
Польша: Марчин Булка, Пшемыслав Висневски (Якуб Каминьский 46'), Томаш Кендзёра, Якуб Кивёр (Kacper Potulski 74'), Аркадиуш Пырка (Норберт Войтушек 59'), Пётр Зелиньски (Бартош Капустка 46'), Якуб Пётровский (Бартош Слиш 87'), Никола Залевский (Филип Розга 59'), Себастьян Шиманьски (Кароль Свидерски 46'), Оскар Петушевский (Оскар Вуйцик 46'), Роберт Левандовски (Матеуш Жуковски 46')
Украина: Даниэль Бырлиджа, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко, Эдуард Сарапий, Александр Романчук (Валерий Бондарь 46'), Георгий Судаков (Александр Назаренко 56'), Виктор Цыганков (Hennadii Synchuk 75'), Егор Назарина (Артем Бондаренко 82'), Олег Андреевич Очеретько, Роман Яремчук (Николай Шапаренко 56'), Андрей Ярмоленко (Матвей Пономаренко 56')
Жёлтые карточки: Егор Назарина 65' (Украина), Виталий Миколенко 89' (Украина)
Отметим, что сборные Польши и Украины не смогли пробиться на предстоящий чемпионат мира в 2026 году.