Российский экс-футболист Александр Мостовой оценил игру вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Лиги чемпионов против «Арсенала»(1:1, по пенальти 4:3).

Александр Мостовой

«В этой игре на воротах мог стоять любой игрок, если за 120 минут "Арсенал" ударил в створ всего один раз.  Это смешно.  Тут даже Сафонова спроси, и он скажет: "А что я делал?".  Многие говорят, что была его ошибка при пропущенном голе.  Но там здорово сыграл Хаверц и ударил верхом.  А дальше как оценивать игру Матвея?  В прошлом году Сафонов также сидел под Доннаруммой.  А сейчас под Матвеем сидит Шевалье.

Не забывайте, что в заявке каждой команды на финалы есть по три вратаря.  Все трое получают награды и статус.  Надо поздравлять всю команду.  Многие стали сравнивать Сафонова с Акинфеевым, но не надо это делать.  Игорь играет 20 с лишним лет, а у Матвея только начинается карьера.  Но для меня всегда на первом месте будет Ринат Дасаев», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Напомним, что в итоге «ПСЖ» второй раз подряд стал обладателем Лиги чемпионов.