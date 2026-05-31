Российский экс-футболист Александр Мостовой оценил игру вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Лиги чемпионов против «Арсенала»(1:1, по пенальти 4:3).

Александр Мостовой globallookpress.com

«В этой игре на воротах мог стоять любой игрок, если за 120 минут "Арсенал" ударил в створ всего один раз. Это смешно. Тут даже Сафонова спроси, и он скажет: "А что я делал?". Многие говорят, что была его ошибка при пропущенном голе. Но там здорово сыграл Хаверц и ударил верхом. А дальше как оценивать игру Матвея? В прошлом году Сафонов также сидел под Доннаруммой. А сейчас под Матвеем сидит Шевалье.

Не забывайте, что в заявке каждой команды на финалы есть по три вратаря. Все трое получают награды и статус. Надо поздравлять всю команду. Многие стали сравнивать Сафонова с Акинфеевым, но не надо это делать. Игорь играет 20 с лишним лет, а у Матвея только начинается карьера. Но для меня всегда на первом месте будет Ринат Дасаев», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Напомним, что в итоге «ПСЖ» второй раз подряд стал обладателем Лиги чемпионов.