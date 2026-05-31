Испанский защитник лондонского «Челси» Марк Кукурелья поделился мнением о фаворитах предстоящего чемпионата мира.

Футболист отметил, что главными претендентами на победу традиционно остаются ведущие сборные, однако он также выделил команды, способные преподнести сюрприз. В частности, Кукурелья упомянул Нидерланды, а также обратил внимание на потенциал Эквадора.

По словам защитника, южноамериканская сборная обладает качественными исполнителями, которые способны добиться серьёзного результата при правильной организации игры.

«У этой команды хорошие футболисты, которые могут всё сделать правильно. Надеюсь, они вскоре вернутся домой — в Эквадор», — приводит слова Кукурельи Mundo Deportivo.

Чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля.