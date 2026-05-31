Российский тренер Игорь Колыванов выразил мнение, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов сейчас входит в топ-5 лучших вратарей мира.

Ранее парижане победили в Лиге чемпионов, а Сафонов оказался первым российским футболистом, который выиграл престижный турнир дважды.

«Как и все россияне, я очень рад за Сафонова. Он большой молодец. Но здесь, разумеется, надо говорить не только о финале Лиги чемпионов: он до этого команду много спасал. Все матчи Матвей сыграл очень прилично, поэтому заслужил по праву победу. В прошлом году он в финале не играл, но то, что было в нынешнем — это самый запоминающийся для него момент в карьере.

Думаю, Сафонов входит в топ-5 голкиперов Европы», — цитирует Колыванова «Матч ТВ».