Экс-форвард сборной России Александр Кержаков оценил игру за «ПСЖ» голкипера Матвея Сафонова.

Ранее парижане выиграли Лигу чемпионов, одолев в финальной встрече лондонский «Арсенал».

«Очень здорово, что Матвей — первый российский футболист, который вышел в стартовом составе на финал Лиги чемпионов. Также он завоевал уже два титула этого турнира. Но разговоры о его вхождении в десятку лучших вратарей мира пока преждевременны. Радость и восхищение его достижениями абсолютно заслужены. Но с точки зрения игры есть голкиперы и сильнее. Но это нормально. Он проводит только первый осознанный сезон в зарубежном чемпионате.

У него были яркие матчи, но также были и ошибки. Еще нужно отыграть несколько сезонов на высоком уровне, чтобы выдвигать Матвея в какие-то рейтинги», — сказал Кержаков «СЭ».