Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор оценил поражение команды в финале Лиги чемпионов от «ПСЖ».

В беседе с клубной пресс-службой норвежский полузащитник признался, что команде потребуется время, чтобы оправиться после столь болезненной неудачи. По словам Эдегора, футболисты были очень близки к ещё одному крупному успеху, поэтому разочарование от результата особенно велико.

«Это очень болезненно, но мы были близки к ещё одному большому достижению», — отметил хавбек.

При этом капитан «канониров» подчеркнул, что сезон в целом получился успешным. Он напомнил, что команда боролась за самые высокие цели и остановилась всего в шаге от завоевания ещё одного престижного трофея.

«Мне кажется, что мы добились невероятных результатов и провели отличный путь в Лиге чемпионов», — добавил футболист.